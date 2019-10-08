بنك الخرطوم يوضح الحقائق حول اتهامه بمرابحات وهمية و خلافات بين الملاك

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم محمد سعيد الشريف، عدم ممارسة البنك أية مخالفات بشأن مرابحات وهمية، أو خلافات بين ملاك البنك أو أية ممارسات تخالف القانون ولوائح بنك السودان، مؤكداً أن البنك يقف وراء نجاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة في البلاد. وقال الشريف إن البنك تأثر خلال المرحلة السابقة بمجريات الأحداث في البلاد، لكن وضع البنك مازال قوياً ويمضي إلى الأمام بخطى ثابتة.

وبحسب موقع النيلين كشف خلال مخاطبته الجمعية العمومية الـ (32) لمساهمي بنك الخرطوم أمس، عن عدة تحديات لم يفصح عنها لجهة ارتباطها بتغير الأوضاع السياسية بالبلاد، وزاد قائلاً: (السودان كله يمر بتحديات صعبة)، مشيراً إلى بدء خطوات دمج البنك في سوق دبي، ورأى أن الخطوة تتطلب موافقة البنك المركزي.

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وأشار إلى تحديات واجهها البنك خلال المرحلة السابقة، لكن تجرى معالجتها لارتباطها بمجريات الأحداث في البلاد، وعزا بعض الأمور التي شهدها البنك إلى ضعف الرقابة الداخلية بسبب السهو والقصور ولم تكن متعمدة.

وأرجع الشريف أسباب عدم توزيع الأرباح على المساهمين، إلى زيادة مصروفات البنك وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الجنيه) وارتفاع معدلات التضخم، بجانب الأوضاع الاقتصادية التي شهدها السودان خلال المرحلة السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)