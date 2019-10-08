رئيس مفوضية حقوق الإنسان تشارك في اجتماع الإيقاد لمعالجة النزوح والهجرة

أعلنت رئيس مفوضية حقوق الإنسان، حرية إسماعيل عبد المحسن، عن مشاركتها في (الاجتماع التشاوري الثاني عشر بشأن الهجرة)، الذي ينعقد بـ(أديس أبابا) يومي (7 – 8) أكتوبر الجاري، وأوضح بيان صحفي صادر عن المفوضية، تلقت (التيار) نسخه منه، أن الاجتماع بدعوة من منظمة إيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية IGAD))، ويناقش كيفية منع النزوح الداخلي ومعالجته، ويهدف إلى تعزيز الوقاية منه، وإيجاد حلول للمشردين داخليًّا من خلال التركيز على موضوع التبادل الإقليمي حول الخبرة في دعم الاستقرار والحلول الدائمة للنزوح الداخلي في إقليم الإيقاد .

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وفقاً لمشروع الاتحاد الأفريقي للعام 2019م تحت شعار (عام اللاجئين، العائدين والمشردين داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا)، وبحسب التيار أشار البيان إلى أن أهمية الحدث تأتي في ظل التحديات حول قضايا الهجرة في القارة الأفريقية وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، ويشارك في هذا الاجتماع العديد من أصحاب المصلحة من وكالات الأمم المتحدة، منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، البنك الدولي، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)