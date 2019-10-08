(قروش) مزورة بسوق المسيد

التاريخ: 08-أكتوبر-2019 فى : حوادث 35 مشاهدة عثر عدد من المواطنين بمنطقة ألتي على مبالغ مالية مزيفة متدوالة بسوق المسيد وبعض المحلات التجارية بالمنطقة فئة 500 جنيه و200 جنيه , وبحسب التيار تلاحظ أن فئة الخمسمائة جنيه حجمها صغير مختلف عن الأصلية في الطول والعرض مع عدم وجود صقر الجديان وعدم وجود الخيط الذهبي خشنة الملمس معظمها لم يدخل بنك السودان وهي بكميات كبيرة توضع مع النقود الأصلية وطالب مواطنون الجهات المختصة مراقبة مكان تزييفها والقبض على من يتلاعب باقتصاد وتنمية البلاد. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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