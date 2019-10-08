السودان يتلقى 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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قال وزير مالية السودان، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به السعودية والإمارات في أبريل الماضي ومن المتوقع تقديم الباقي بنهاية العام المقبل.
واتفقت السعودية والإمارات على تقديم حزمة المساعدات، بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان العسكرية الجديدة.
وبحسب موقع النيلين أوضح وزير المالية إبراهيم البدوي، في وقت متأخر أمس الإثنين، أن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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