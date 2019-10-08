انقطاع خدمة (زين) واستياء وسط العملاء

انقطعت خدمة اتصالات زين بالبلاد عن العملاء، أمس، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر نهار أمس الإثنين.

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وأبلغ مصدر أن العطل جاء نتيجة انهيار جزئي لشبكة زين لخدمة المحادثات والإنترنت والرسائل النصية والاستقبال منذ 3ساعات في وسط الخرطوم، وبحسب التيار أبدى عدد كبير من العملاء استياءهم من انقطاع الخدمة وتضرر مصالحهم المكتبية والتجارية، فيما هدد البعض بفتح بلاغات قانونية ضد الشركة،

وأبلغت موظفة خدمات المشتركين بمكتب زين وسط الخرطوم عشرات العملاء الذين تدافعوا إلى المكتب أن « الشبكة تعرضت للإنهيار » ولم تقدم معلومات عن إعادة الخدمة، وعادت الخدمة في الثانية من بعد ظهر اليوم غير أن البعض شكا من التذبذب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)