تعرف على موعد تعيين رئيس القضاء والنائب العام

أعلن عضو المجلس السيادي، الفريق ياسر العطا، حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء، يوم الخميس المقبل، وأكد أن الأطراف ستتوافق على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

وأوضح العطا، بحسب موقع “العين الإخبارية”، يوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيناقش هذه القضية وحسمها بشكل نهائي.

وأضاف أن سفر العديد من أعضاء المجلس السيادي حال دون اكتمال النصاب، وانعقاد اجتماع مجلس السيادة، يوم الإثنين، لحسم أمر التعيين.

وكشفت مصادر عن وجود توافق على تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً لجمهورية السودان.

Advertisements

وبحسب الشروق كان مجلسا السيادة والوزراء قد اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الأربعاء الماضي، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على (78) مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق، أن المجلس السيادي بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

وكان وزير العدل نصر الدين عبدالباري أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)