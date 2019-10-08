بالفيديو : فتاة سودانية تثير ضجة واسعة بمواقع التواصل بطريقة رقصها المثيرة

أثار مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” ردة فعل واسعه بين رواد مواقع التواصل . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الفيديو يوضح فتاة ترقص ببنطال في حفل افتتاح أفرع أحد المولات بالخرطوم ومعها مجموعة شباب أمام الزبائن . Advertisements ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الرافضة لهذا السلوك حيث علق أحدهم : (دي عوارة شنو ودي بت شنو دي وفي السوبر ماركت ياخ مقطعين خلاص) , وأضاف آخر : (سمعة المدنية ف خطر) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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