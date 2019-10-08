بالصور .. عمال بترونيز بشركات البترول ينظمون وقفات احتجاجيه أمام مقر شركاتهم صباح اليوم

نظم العاملون بشركات النفط صباح اليوم الثلاثاء الثامن من شهر أكتوبر عام 2019م، أمام مقر إدارات شركاتهم في المقرن وقد أفاد المحتجون الذين كانوا في،حالة غضب عام مما لم يمكننا من أخذ استطلاع رأي عام منهم أثناء تغطية الحدث الذي

شهد حضوراً رغم هطول الأمطار في كل من الخرطوم وأم درمان صباح هذا اليوم، وقد شملت الوقفة الاحتجاجية كل من عمال شركة النيل وشركه بترودار وشركات أخرى ،جدير بالذكر أن شركة بترونيز هي إحدى،الشركات التي،كانت تمثل الذراع الأمني، المالي لنظام المخلوع عمر البشير الذي اقتلع بثورة شعبية شهدها كل العالم ووجدت مسانده إقليمية ودولية .

وقد أفاد أحد العاملين بحقول النفط (اسامه مهدي عبد الله) ، لـ(أخبار الخليج 365) أنهم يتبعون إلى هذه الشركات عن طريق شركة بترونيز الشركة المخدمة التي تتبع لجهاز الأمن والمخابرات السابق المعروف الآن بجهاز المخابرات العامه وأن شركة بترونيز ظلت طوال عهد الرئيس،المخلوع عمر البشير تقوم بعمل عقودات صورية مع العمال من الباطن بعقد لايتجدد وترسلهم كالقطيع للعمل بشركات البترول مستغلة حاجتهم الماسة إلى العمل ويتم تهديد كل من لا يلتزم بالتوجيهات بالمحاسبة والفصل والتعرض للتهديد و المساءلة الأمنية طوال الثلاثون عاماً التي مضت .

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وذكروا أنهم سوف يساندون لجنتهم التي فوضوها للوصول إلى تحقيق،هدفهم الرئيسي في معرفة حقوقهم كاملة مع التعامل مع كل الوسائط الإعلامية وتنظيم وقفات احتجاجية بصورة مستمرة ودائمة أمام مقار شركاتهم كما حدث اليوم .

جدير بالذكر أن العمال في كل من حقل نيم ودفرا وكنار وعدد من الحقول الأخرى قد أعلنوا الإضراب العام عن العمل صباح اليوم وقد تزامن ذلك مع، الوقغه الاحتجاجية بمقار شركاتهم بالخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)