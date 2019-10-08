(قروش) مزورة بسوق المسيد

ألتي: بشرى الجوهري

عثر عدد من المواطنين بمنطقة ألتي على مبالغ مالية مزيفة متدوالة بسوق المسيد وبعض المحلات التجارية بالمنطقة فئة 500 جنيه و200 جنيه حيث تلاحظ أن فئة الخمسمائة جنيه حجمها صغير مختلف عن الأصلية في الطول والعرض عدم وجود صقر الجديان عدم وجود الخيط الذهبي خشنة الملمس معظمها لم يدخل بنك السودان وهي بكميات كبيرة توضع مع النقود الأصلية وطالب مواطنون الجهات المختصة مراقبة مكان تزييفها والقبض على من يتلاعب باقتصاد وتنمية البلاد.

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