هيئة الطب العدلي تُلمح إلى نبش جثامين “3” من شهداء الاعتصام

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الخرطوم : باج نيوز ألمحت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، إلى إمكانية نبش جثامين “3” شهداء منذ فض الاعتصام تم دفنهم مؤخراً بتوجهات من مدير مشرحة بشائر المُقال د. عقيل سوار الذهب، ولم تستبعد الهيئة نبش الجثامين في حال فقدان الحمض النووي وعدم وجود “بروفايل” للجثث. واستنكر المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هشام زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء ) فعل مدير مشرحة بشاير د. عقيل سوار الذهب بدفن جثامين “3” جثامين لشهداء فض الاعتصام بحجة عدم وجود سعة في المشرحة وتقاضيه عن دفن مجهولين آخرين قال إن فترة وجودهم بالمشرحة تعدت الـ “3” أشهر، وقطع بعدم وجود جهة تؤثر على قراراتهم وتحدى زين العابدين سوار الذهب بنشر الأسرار التي هدد بها، وقطع بأن الهيئة مسؤولة عن جميع المشارح وفقا للقانون. واتهمت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أشخاص منهم سياسين ومحامين وأشخاص يتبعون إلى منظمات المجتمع المدني بإنتهاك القانون وقالت إنهم ارتكبوا فعل غير قانوني بدخولهم المشرحة وتقديم مساهمات دون مشورة الهيئة، وهددت بمقاضاة كل من يسيء إلى سمعتها. وسخرت هئية الطب العدلي من اتهام أنها من العهد البايت وجزم هشام بانها هي هئية مستقلة ولديها قانون وهي وطنية خالصة وتعمل وفق قانون وليس لديها ما تخفيه واذا كان لدكتور عقبل اسرار فليقل اسراره وتابع هشام : انا لو من العهد البايت لما قمت باقالة عقيل حتي يحافظ علي الأسرار

وكشفت الهئية عن استقبال 87 شهيد من فض الاعتصام وقغلق المتاريس وقتلي من العصابات المتفلتة النقيرز اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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