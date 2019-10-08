وزير الإعلام: الترويج لعدم وجود برنامج للحكومة الانتقالية “اجتزاء مضلل” لحديث رئيس الوزراء

الخرطوم _ (اليوم التالي)

أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام أن اجتماع مجلس الوزراء غداً الأربعاء سيناقش خطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة الانتقالية توطئة لإجازتها ورفعها للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازتها بصورة نهائية.

وأضاف أن الخطة أعدتها كل وزارة على حدة ثم تم تجميعها في القطاعات الثلاثة لمجلس الوزراء، (قطاع الحكم والإدارة، قطاع التنمية الاقتصادية، وقطاع التنمية الثقافية والإجتماعية)، وقد أجازتها القطاعات الثلاثة على مستوى الوزراء في اجتماعات منفصلة يوم الأحد الماضي.

وقال إن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية وقوّلته ما لم يقل، وهو أن الحكومة ليس لديها برنامج، واصفاً ذلك بأنه “اجتزاء مضلل”. وأضاف أن حمدوك قال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ يوم أداء القسم على تجهيز برنامجها للمائتي يوم الأولى، وقد انتهت منه قبل يومين، لكن كان من المؤمل أن تسلمنا قوى الحرية والتغيير برنامجها المفصل للاستفادة منه في إعداد برنامج المائتي يوم ومعالجة أي نواقص فيه.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن برنامج المائتي يوم يرتكز على إعلان الحرية والتغيير والأولويات العشر للمائتي يوم الأولى من عمر الحكومة والتي سبق إعلانها.

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