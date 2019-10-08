اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزارة الصحة: مشارح الخرطوم تستقبل حوالي (900) جثة مجهولة الهوية سنوياً

0 نشر
مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الخرطوم _ (اليوم التالي)
كشفت هئية الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن المشارح بالولاية تستقبل سنوياً ثلاثة آلاف و(600) جثة منها حوالي (900) مجهولة الهوية.
وصنف المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هشام زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، غالبية الجثامين المُرسلة من دور العجزة والمُسنين والمستشفيات بالمجهولة رغم أن أسماءهم معروفة لكن ليس لديهم ذوي، بجانب من يلقون حتفهم في الشوارع وليست لديهم أوراق ثبوتية فضلاً عن حديثي الولادة وقال إن جثثهم يتراوح عددها ما بين (400) إلى (450) في العام، لافتاً إلى أن التردد الشهري للجثامين يتراوح ما بين (75) إلى (80) جثة مجهولة الهوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا