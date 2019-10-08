دورة في مجال السياحة والفندقة بالقضارف

بدأت اليوم بقاعة التدريب بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الدورة التدريبية في مجال الفندقة والسياحة المجتمعية. وأكد مصطفى محمد عثمان ممثل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف أهمية السياحة ودورها الاقتصادي الذي أدى إلى نهضة الكثير من دول العالم وأشار لما تتمتع به ولاية القضارف من مناطق سياحية تحتاج لتسليط الضوء عليها لتكون موردا من الموارد الداعمة للاقتصاد.

وتناول الدكتور جعفر عثمان سيد أحمد ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو ودكتور ليلى عبيد عثمان ممثل وزارة السياحة والآثار الاتحادية والعقيد التوم أبو العباس مدير الإدارة العامة للسياحة بالنيل الأزرق، الدور الذي تلعبه السياحة في مجال الاقتصاد ووجود المناطق السياحية المتعددة بولاية القضارف.

كما أكد طه القاسم مدير إدارة التدريب بوزارة المالية والاقتصاد بالولاية أهمية التدريب ودوره في عكس الجانب الإيجابي في مجال العمل.

هذا وقد أعربت جواهر داؤود مدير الإدارة العامة للسياحة بولاية القضارف عن شكرها لوفدي الخرطوم والنيل الأزرق لتلبية الدعوة والعمل لتنفيذ الدورة بولاية القضارف.

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وأشارت لما تتمتع به القضارف من مناطق سياحية وأكدت أهمية هذه الدورة التي تستهدف السياحة المجتمعية لزيادة الدخل من خلال التطبيق.

سونا

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