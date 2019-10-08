كباشي : تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة

كشف عضو المجلس السيادي، الفريق شمس الدين كباشي، عن تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة، في إطار خطة التطوير، وأفصح عن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع الذي يعتبر مجلساً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء.

وأكد كباشى على دور القوات المسلحة فى ثورة ديسمبر وانحيازها لها، وقال لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة، إن القوات المسلحة أسهمت فى مسيرة التغيير، ولا يجرؤ أحد على أن يزايد على دورها فى الدفاع عن الوطن وحمايته، مشيراً إلى الخطوات التي تمت لتطوير القوات المسلحة،

من خلال تغيير هيكل القيادة العليا، فضلاً عن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع الذي يعتبر مجلساً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء.

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وتطرق كباشي إلى المهددات التي تواجه الوطن، وضرورة التكاتف لتجاوزها، وقال إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى المفاوضات التي تمت في جوبا مع الحركات المسلحة، والتواثق على ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال ستة أشهر.

وأكد كباشى تناغم وانسجام مؤسسات الدولة واهتمامها بقضايا المواطن.

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