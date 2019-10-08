“وزارة الصحة”: مشارح الخرطوم تستقبل سنوياً “3” ألف و”600″ جثة

الخرطوم: باج نيوز

كشفت هئية الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن المشارح بالولاية تستقبل سنوياً “3” ألف و”600″ جثة منها حوالي “900” مجهولة الهوية.

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وصنف المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هشام زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم “الثلاثاء”، غالبية الجثامين المُرسلة من دور العجزة والمُسنين والمستشفيات بالمجهولة رغم أن اسمائها معروفة لكن ليس لديهم ذوي، بجانب من يلقون حتفهم في الشوارع وليس لديهم أوراق ثبوتية فضلاً عن حديثي الولادة وقال إن جثثهم تتراوح ما بين 400 إلى 450 في العام، لآفتاً إلى أن التردد الشهري للجثامين يتراوح ما بين 75 إلى 80 جثة مجهولة الهوية.

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