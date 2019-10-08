المواصفات والمقاييس بالنيل الأزرق تنفذ حملة للمخابز

نفذت هيئة المواصفات والمقاييس بالنيل الأزرق صباح اليوم ، حملة تفتيش واسعة للمخابز التجارية بمحلية الدمازين بمشاركة فرق تفتيش تابعة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمشاركة فاعلة من مباحث حماية المستهلك، حيث استهدفت الحملة مراقبة أوزان الخبز والإشتراطات الصحية المطلوبة.

وأبان د. أسامه سيد أحمد مدير المواصفات بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن الحملة تجئ في إطار حرص الهيئة على الرقابة الصحية وحماية حقوق المستهلكين واستنادا إلى توجيه اللجنة الاقتصادية بالولاية .

وأوضح أن الحملة شملت خمسة عشر مخبزا حيث تمت مراقبة الأوزان والممارسات الصحية وبيئة العمل وفقا للمواصفة القياسية السودانية .

وأكد أسامة مواصلة الهيئة للحملة لتغطية المخابز بالولاية كافة بهدف القضاء على ظاهرة عدم الالتزام بالأوزان القانونية وعدم مطابقتها .

ودعا أصحاب المخابز لضرورة الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتجنب التعرض للمساءلة وأوصى المواطنين بالتبليغ الفوري عند ملاحظة أي نقص بالأوزان وبيئة العمل.

سونا

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