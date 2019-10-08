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الدعم السريع يتعهد بتشييد مدرسةثانوية بشرق الجبل

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مصدر الخبر / النيلين 0 تبليغ

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تفقد قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور العقيد محمد إسماعيل اليوم، مدرسة ليبا الأساسية وخلوة تحفيظ القرآن الكريم بوحدة ليبا الإدارية التابعة لمحلية شرق الجبل بولاية جنوب دارفور.

وتعهد بترميم وتسوير مدرسة ليبا الأساسية وصيانة خلوة تحفيظ القرآن الكريم وتشييد مدرسة ثانوية من أجل تحسين بيئة التعليم بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء مركز الشباب.

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وتبرع لفريق كرة القدم بمعدات رياضية متكاملة (سد رياضي كامل – مرايل للتمارين – كور – شباك- وقوائم للميدان) إضافة إلى رعاية الفريق رعاية شاملة.

سونا

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