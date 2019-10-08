التجارة تعتزم مراجعة سجلات المصدرين والموردين

أكد مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة عزم الوزارة مراجعة سجلات المصدرين والموردين ووضع سياسات جديدة لمعالجة مشاكل الصادر.

وأضاف في مقابلة مع فضائية “النيل الأزرق” أن عائدات الصادرات لاتظهر في الميزانية السنوية بسبب التهريب .

وقال” سنشرع في إقرار تدابير وإجراءات جديدة لمكافحة التهريب”. وقال “سنضع خطة قصيرة لتنمية ومضاعفة عائد الصادر.

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وأكد وزير التجارة والصناعة أن مهمة الدولة التدخل لمصلحة المستهلك، وسنجتمع مع كل الجهات لحسم الفوضى في الأسواق وتفعيل القوانين والرقابة وإلزام التجار وبائعي القطاعي بوضع ديباجة الأسعار على السلع وفق قانون حماية المستهلك.

وشدد مدني على عودة التعاونيات الاستهلاكية وقف تصاعد أسعار السلع في الأسواق، وإعلان حرب على جشع التجار بالقانون، وأكد أن الثورة قامت لمعالجة الأوضاع المعيشية.

سونا

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