السعودية والإمارات تدعم السودان بمليار ونصف المليار دولار

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ابراهيم البدوي، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت دعما من دولتي السعودية والامارات قدره مليارونصفالمليار دولار.

واضاف بحسب وكالة “رويترز”، إن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمتهمليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في أبريل الماضي، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار،وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.