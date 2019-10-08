محاكمة ميكانيكي لارتدائه “الكاكي”

تنظر محكمة الجنايات ببحري في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة شاب تم إيقافه بواسطة أحد النظاميين وذلك أثناء عمله في إصلاح أحدى العربات متهماً إياه بارتداء زي القوات النظامية والعمل به وبعد مثوله أمام المحكمة وسؤاله عن ارتداء الكاكي أفاد في أقواله بأنه أخذه من أحد أصدقائه للعمل به ولم يكن يدري أن في ذلك مخالفة للقانون.

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وبعد سماع المحكمة للإفادات بحسب صحيفة الدار، ألزم المتهم بعدم ارتداء اللبس الكاكي أثناء العمل طالما أنه لا علاقة له بالقوات النظامية وشطب البلاغ وذلك منعاً لاستغلال بعض ضعاف النفوس لزي القوات النظامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)