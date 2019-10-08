ايمان الشريف تغني لـ (الميرفابي) وتتغزل في (جنى الوز)

خطفت الفنانة ايمان الشريف الاضواء خلال مشاركتها الغنائية في “منتدى الميرفابي” للتراث والثقافة بفندق ريجنسي “المريديان” سابقاً.
وقدمت مجموعة من الاغنيات المسموعة الخاصة حيث اشتهرت باغنية “جنى الوز” للشاعر عبد القادر قدورة” ومنحها السر قدور الشاعر ومقدم برنامج “اغاني واغاني” بقناة النيل الازرق بعد تألقها في النسخة الاخيرة نصاً جديداً بعنوان “ما تعاين لي” وهو من الحانه.
ونالت الفنان إشادة من رئيس اتحاد شعراء الاغنية السودانية تاج السر عباس, وشيخ المنتديات الاستاذ امير التلب.
وشارك في تقديم المنتدى كما اوردت المجهر، الاعلامي الشاب “امير جبريل” وقام بتقديم جيد للمشاركين في المنتدى الذي ضم الفنان الشاب “نافع الجسمي” والشاعر الدكتور نيازي عز الدين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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