انطلاق العمل في مشروع تأهيل نفق عفراء

التاريخ: 08-أكتوبر-2019 فى : أخبار 64 مشاهدة دشنت هيئة الطرق والجسور وبالتنسيق مع شرطة مرور ولاية الخرطوم اليوم العمل في مشروع تأهيل نفق عفراء حيث اكتملت كافة الترتيبات والتجهيزات الأولية بالموقع. بدأ التأهيل بأعمال القطع وازالة طبقة الاسفلت والردميات بالمسار الغربي للنفق مع انسياب جيد للحركة من الجنوب إلى الشمال بالمسار الشرقي. Advertisements وحضر انطلاقة العمل بحسب صحيفة الدار، كل من المهندس بلال أبو بكر ومدير الطرق ومهندسيه ومهندسي الإدارة الفنية وإدارة هندسة المرور بالهيئة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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