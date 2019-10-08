التاريخ: 08-أكتوبر-2019
31 مشاهدة
لقى زوج مصرعه ضرباً بحديد بنبر في رأسه على يد زوجته إثر نقاش دار بينهما داخل منزلهما بضاحية جبل أولياء جنوب الخرطوم.
وفور وقوع الحادث تحرك تيم من الشرطة إلى موقع الحدث وجرت محاولات لإسعاف الزوج إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه متأثراً بذلك وتم تحريز مكان الحادث ورفع البصمات وإرسالها إلى المعامل الجنائية وأمرت النيابة تحويل جثة المجني عليه إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
ووبحسب صحيفة الدار، باشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على الزوجة المتهمة ودونت بلاغ في مواجهتها تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي حيث سجل المتهمة اعترافاً قضائياً بالحادثة أمام قاضي المحكمة المختص وبعد اكتمال كافة التحريات وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد تحت المادة (130) جنائي المتعلقة بالقتل العمد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل زوج على يد زوجته جنوب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.