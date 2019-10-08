مقتل زوج على يد زوجته جنوب الخرطوم

لقى زوج مصرعه ضرباً بحديد بنبر في رأسه على يد زوجته إثر نقاش دار بينهما داخل منزلهما بضاحية جبل أولياء جنوب الخرطوم.

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وفور وقوع الحادث تحرك تيم من الشرطة إلى موقع الحدث وجرت محاولات لإسعاف الزوج إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه متأثراً بذلك وتم تحريز مكان الحادث ورفع البصمات وإرسالها إلى المعامل الجنائية وأمرت النيابة تحويل جثة المجني عليه إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

ووبحسب صحيفة الدار، باشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على الزوجة المتهمة ودونت بلاغ في مواجهتها تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي حيث سجل المتهمة اعترافاً قضائياً بالحادثة أمام قاضي المحكمة المختص وبعد اكتمال كافة التحريات وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد تحت المادة (130) جنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)