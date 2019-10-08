الامير محمد بن سلمان يهنيء وزير الدفاع بمناسبة تقلده المنصب

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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بعث وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان، برسالة تهنئة لنظيره وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال عمر محمد ابراهيم.
وأشاد الفريق اول جمال بمتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي، ووصفها بالازلية والمتأصلة.
وأكد حرصه على تطويرها، وقال الفريق اول جمال ابراهيم خلال استقباله بوزارة الدفاع امس، الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية العقيد الركن عبد اللطيف عبد الله العماش، الذي سلمه رسالة التهنئة من وزير الدفاع السعودي ولي العهد محمد بن سلمان، امس ان العلاقات بين البلدين ستظل راسخة وقوية.
ومن جانبه عبر العقيد الركن العماش عن فائق شكره واحترامه وعظيم امتنانه لدولة السودان، واشاد بالعلاقة بين الجيشين، وأكد بحسب صحيفة المجهر حرص دولته على تطويرها في اطارا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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