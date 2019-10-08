“حماية المستهلك” تطالب بإقامة بورصة للسلع للسيطرة على الأسعار

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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طالبت جمعية حماية المستهلك بإقامة بورصة للسلع بالأسواق المركزية شبيهة ببورصة المحاصيل تشرف عليها وزارة التجارة، بجانب تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد رئيس الجمعية د.نصر الدين شلقامي في تصريح لمصادر، أن البورصة من شأنها السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة، داعياً لتفعيل دور الحركة التعاونية وانسحاب الدولة منها وأن يكون دورها الإشراف وتوفير المقار لها، مؤكداً أن تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار سينظم عمليات الشراء والتجارة بالأسواق.
وشدد شلقامي بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة إنشاء وزارة التجارة مكاتب لها بالأسواق لإحكام عمليات الرقابة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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