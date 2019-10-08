بشائر تتبع لهيئة الطب العدلي ولا علاقة لجامعة النيلين بها

تم منعي عُدة مرات من إقالة د.عقيل

لم نُخفي الجثث وليس كل ما يُعرف يُقال

وجدته يُلوح بمُستندات قال إنّها ستكون ”القشة” التي ستقصم ظهر مُخالفة تنفيذ قراره بإقالة مدير مشرحة “بشائر”وتُحيله أمراً واقعاً واجب التنفيذ “وكُله بالقانون”.

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يكشف مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة الولائية د.هشام زين العابدين في هذا الحوار الذي إختطفته مِنه (الجريدة) رغم مُحاولته “الإعتذار” وتأكيده لقيام مؤتمر صحفي عاصف فور بزوغ شمس الغد عن معلومات جديدة مُتعلقة بقرار قُوبل بالرفض القاطع والكثير من الدهشة والإستنكار.

* لمن تتبع مشرحة “بشائر” ؟

مشرحة “بشائر” تابعة لهيئة الطب العَدلي ومن حق الهيئة الإحتفاظ بالجثامين ومن حَقِي كمُدير الهيئة ووفقاً للسُلطات الممنوحة لي إقالة وتعيين مدير جديد.

– كما أنّ هيئة الطب العدلي هي المسؤولة ادارياً وفنياً عن مشرحة “بشائر” وفقاً للوائح وقوانين الهيئة.

-وأضاف ملوحاً بالمستند الذي بيده،حسب إتفاقية أيلولة مستشفى بشائر الموقعة بين جامعة النيلين ووزارة الصحة الولائية فإن مشرحة بشائر تابعة لهيئة الطب العدلي.

ثم أخذ المستند وقرأ النص التالي

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كانت هذه تفاصيل خبر مُدير الطب العدلي د. هشام زين العابدين: جهات تقف خلف دفن الجثامين الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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