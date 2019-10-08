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الثورية تتوقع تأجيل موعد بدء التفاوض مع الحكومة للمزيد من التشاور

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مصدر الخبر / المركز السوداني للخدمات الصحفية 0 تبليغ

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الخرطوم (smc)
توافقت على إختيار أسماء وفدها التفاوضي
توقعت الجبهة الثورية تأجيل بدء التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة التي كان من المقرر إنطلاقها منتصف الشهر الجاري حسب وثيقة إعلان جوبا، مبينة أن التأجيل من أجل المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بعملية السلام.
وقال القيادي بالجبهة الثورية محمد إبراهيم في تصريح لـ(smc) إن مكونات الجبهة الثورية توافقت على إختيار أسماء وفدها التفاوضي، مؤكداً إستمرار إجتماعاتها بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا التي إنطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري حتى نهاية الإسبوع للخروج برؤية موحدة حول أجندة ومكان التفاوض.
الجدير بالذكر أن إعلان جوبا حدد منتصف أكتوبر الجاري موعداً لبدء عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة.

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