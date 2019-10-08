جوبا تعلن عن زيادة إنتاج النفط الخام مع نهاية العام الجاري

أعلنت وزارة البترول في جنوب السودان ، عن ترتيبات لزيادة إنتاج النفط الخام مع نهاية العام الجاري في إقليم الوحدة المنتجة للنفط.

وينتج جنوب السودان حالياً أكثر من 180 برميل يومياً من النفط الخام منذ أغسطس الشهر الماضي في إقليمي أعالى النيل والوحدة.

وقد تراجع انتاج النفط الخام من 250 الف برميل يومياً منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 2103 ولكن من المتوقع ان يرتفع الى حوالي 200 ألف برميل يوميا نهاية العام الجاري.

وقال اوو دانيال شوانق، وزير البترول في تصريح للصحفيين الإثنين في جوبا ، أن وزارتي النفط في كلا من جوبا والخرطوم توصلتا إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط الخام ، بواقع 16 ألف برميل يومياً من النفط الخام ، في حقل مربع “5A” بمنطقة “طارجاس” في إقليم الوحدة المنتجة للنفط.

وأشار الوزير إلى ان النفط الخام المنتج في حقل مربع “5A” ، كان غير ملائم مع نقاط المعالجة في الخرطوم ، لكنهم توصلوا الى الإتفاق من أجل إستئناف الإنتاج في الحقل بزيادة تقدرة بـ 16 الف برميل يوميا مع نهاية العام الجاري.

Advertisements

كشف الوزير ، عن لجنة فنية من الوزارة ، ستسافر الى الخرطوم لتكملة إجراءات زيادة الإنتاج مع الفنيين من وزارة التعدين في السودان.

من جانبه صادق مجلس وزراء الحكومة الجمعة الماضي ، على مقترح جديد لإنشاء شركة وطنية جديدة في مجال النفط ، لتولي بعض الأنشطة الرئيسية من شركة النيل للبترول “نايل بت”.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ، مارتن إيليا لومورو ، في تصريح للصحفيين الجمعة ، إن المجلس صادق على مُقترح من وزير البترول ، بهدف إنشاء شركة وطنية جديدة في مجال النفط ، على ان تتولى الشركة بعض المسؤوليات المتعلقة بعمليات التنقب والمعالجة للنفط من شركة النيل الوطنية للبترول “نايل بت”.

وأوضح مارتن ان الشركة الجديدة حسب وزير البترول ، ستعمل بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية في مجال النفط.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع راديو تمازج