في مساحة ٣الآف فدان: بدء حصاد السمسم بمشروع أقدي

اقدي : ابتهاج متوكل

انطلقت أمس عمليات حصاد محصول السمسم، بمشروع الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق (أقدي)، بتوقعات بإنتاجية جيدة تتراوح مابين ٣-٤ جوالات للفدان، ويستمر الحصاد حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وقال مدير عام الشركة المهندس طارق دفع الله، في تصريح صحافي، للوفد الإعلامي الزائر للشركة، إن نسبة نجاح زراعة السمسم بلغت ٨٠٪ بسبب الأمطار العالية واتباع نظم الزراعة الصفرية ( بدون حرث) وحزم تقنية حديثة.

وأعلن دفع الله عن زراعة ٣٠ ألف فدان للموسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م، وتمكنت الشركة من تأسيس جيد وفق الخطة والدورة الزراعية حيث تمكنت من تجاوز التحديات، مبيناً أن هذا الموسم اختلف عن المواسم الماضية حيث ارتفعت المساحة المزروعة من ١٢ إلى ٣٠ ألف فدان، بتركيبة محصولية شملت زراعة محصول القطن في مساحة ٧ آلاف فدان، والسمسم ٣ آلاف فدان، بينما تمت زراعة بقية المساحات بعينات مختلفة من الذرة، منوهاً إلى أن الموسم الحالي امتاز بمعدلات عالية فاقت التوقعات بنحو ١٠٠٠ ملم أعلى من معدلات ١٩٨٨م ، وأضاف: موقف محصول القطن جيد في مرحلة متقدمة للازهار واللوز، كما تستمر عمليات الرش ومكافحة الآفات حيث لا توجد إصابات مزعجة، متوقعاً تحقيق إنتاجية للقطن تصل ١٠ قناطير للفدان، مؤكداً بأن هذ الموسم يعتبر جيداً للشركة، مشيراً إلى أن الهيئة العربية للاستثمار أسهمت في حلحلة العديد من المشكلات التي ساعدت على نجاح هذا الموسم.

يذكر أن الشركة العربية السودانية للزراعة، تعد إحدى شركات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

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