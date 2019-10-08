جدولة المتبقي من المنحة السعودية الإماراتية حتى 2020

قال وزير المالية، د. إبراهيم البدوي، إن البلاد تلقت نصف المساعدات البالغ 3 مليارات دولار والتي تعهدت بها السعودية والإمارات في أبريل الماضي، ومن المتوقع سداد الباقي نهاية العام المقبل، مؤكدة وجود اتفاق لجدولة المتبقي حتى العام المقبل 2020م.

وأعلنت السعودية والإمارات في أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، والتي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأوضح الوزيرالبدوي، في وقت متأخر ليل الإثنين: “أن السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي”.

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وتابع البدوي: “أنا التقيت بسفير المملكة وسفير دولة الإمارات واتفقنا على جدول مبرمج إن شاء الله، سيأخذنا لغاية نهاية 2020 عشان نخلص ما تبقى من المنحة”.

وأعلن البدوي الشهر الماضي خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، التي ستبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل.

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