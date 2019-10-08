محمد بن زايد يستقبل البرهان وحمدوك

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، د.عبدالله حمدوك.

وقال بن زايد، بحسب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه بحث خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.

وكان الفريق أول البرهان، ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، قد وصلا إلى أبوظبي يوم الإثنين، في زيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.

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