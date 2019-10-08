ورشة التحول الرقمي تدعو لمواكبة المطلوبات العالمية

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شددت ورشة التحول الرقمي للبنوك، والتوافق مع مطلوبات البطاقة العالمية التي نظمتها شركة نكس تكنولوجي للأنظمة المتعددة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمصرفيين باتحاد المصارف اليوم، على ضرورة التحول الرقمي للبنوك لمواكبة المطلوبات العالمية في البطاقات المصرفية وأشكال الدفع الالكتروني كافة.

وأكد محمد خير إدريس مدير شركة نكس تكنولوجي أن الغرض من الورشة هو تنوير القطاع المصرفي بمطلوبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إصلاح الاقتصاد وإجراء تحول فيه يعد من أكبر تحديات المرحلة، ويعتبر النظام المصرفي رأس الرمح في عملية التحول.

وأشار إلى جهود الشركة في تقديم الاستشارات بوصفها متخصصة في الاقتصاد الرقمي.

وقدم الخبير الأردني في الربط الشبكي المصرفي رامي إدريس عرضا حول التحول نحو أنظمة البطاقة الالكترونية العالمية، وموقف مؤشرات أنظمة الدفع الالكتروني على المستوى العربي.

ونوه إلى أن السودان يحتل موقعاً متقدماً في الانتشار الشبكي يتناسب مع عدد سكانه، وأشاد بدور البنك المركزي في إحداث التقنية المصرفية.

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ونوه رامي إلى ضرورة تقديم خدمات مالية إضافية مميزة للحفاظ على العملاء وجذب آخرين.

وأشار إلى أن التحول نحو أنظمة البطاقة العالمية يمكن البنوك من الاستمرار.

ولفت إلى أهمية التحول بوصفه عملية مستمرة لتطوير العمل داخل المؤسسات لزيادة عملية التلامس بين العميل والبنك.

واستعرض الخبير الأردني عدداً من النماذج المرتبطة بالدفع النقدي والالكتروني، وأهمية الدفع الالكتروني في الحفاظ على الأمن المالي من السرقات والمخاطر الأخرى.

واستعرض نماذج من البطاقات الذكية وخصوصياتها على المستوى العالمي.

سونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين