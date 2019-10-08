إحالة مدير (سين) إلى المحكمة وشَطب الإتهام عن مدير مكاتب (البشير)

نيابة الفساد تحيل مدير شركة (سين) للمحكمة

الخرطوم: التيارنت

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أحالت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، أمس، مدير شركة (سين) للغلال للمحكمة، فيما شَطَبَت مواد الاتهام عن مدير مكاتب الرئيس المخلوع، عمر البشير، حاتم حسن بخيت، المتعلقة بالثراء الحرام والمال المشبوه.

وكشفت مصادر أن النيابة شطبت مواد الاتهام في مواجهة حاتم حسن بخيت بعد تدوين بلاغات ضده تتصل بالاشتراك الجنائي مع البشير في جرائم تتعلق بالنقد الأجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م، وأفادت المصادر، بأن طارق سر الختم أقر بتعامله بالنقد الأجنبي مع الرئيس السابق البشير، خلال مجريات التحري والتحقيق الأولية من قبل النيابة، واعتُقل بخيت على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم.

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