السودان: “حمدوك” يكشف أولويات المرحلة الانتقالية

الخرطوم: باج نيوز

أزاح رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء، الستار عن أولويات الحكومة للمرحلة الانتقالية.

وتشمل الأولويات التي جرها نشرها في حسابات رئيس الوزراء الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، “10” أولويات للمرحلة المقبلة، على رأسها إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام الشامل والمستدام عبر مخاطبة جذور الأزمة مع وضع التدابير الخاصة بالمناطق المتأثرة بالحرب، واحترام التنوع والتعدد.

وحلّ في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، معالجة الأزمة الاقتصادية عبر إنفاذ برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني، ومحاربة الفساد.

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ومن المقرر ان تعمل الحكومة على إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بالتوازي مع إجراء إصلاح قانوني، وضمان استقلالية القضاء، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث التي صاحبت ثورة ديسمبر.

وأمنت خطة الحكومة على تعزيز وضمان حقوق النساء، والعمل على إصلاح أجهزة الدولة وبناء سياسية خارجية متوازنة قائمة على الاستقلالية والمصالح المشتركة دون المساس بسيادة البلاد.

ووضع أولويات المرحلة الانتقالية، القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز دور الشباب، بجانب عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة قضايا الحكم والعلاقات بين المركز والولايات بما يحقق السلام والتنمية المستدامة والتحول الديمقراطي.

وتأتي التصريحات فيما يشبه الرد على وسائل إعلامي نسبت أحاديث لحمدوك بتسلمه المنصب دون برنامج واضح المعالم من قبل قوى الثورة.

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