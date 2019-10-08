خبير زراعي يكشف لـ(التيار) تفاصيل عن شاحنة الفول السوداني المحتجزة بإندونيسيا

(التيار) تكشف تفاصيل عن شاحنة الفول السوداني المحتجزة بإندونيسيا

تفاصيل جديدة بشأن شاحنة الفول السوداني المتحجزة بإندونيسيا

الخرطوم: علي ميرغني

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تنتهي اليوم الثلاثاء مهلة الأسبوع التي منحها وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، للجنة الخاصة بالتحقيق في ملابسات احتجاز شحنة فول سوداني في أندونيسيا. وكانت السلطات الأندونيسية احتجزت للمرة الثانية شحنة من الفول السوداني تم استيرادها من السودان، وفي الإثنين الماضي، الثلاثين من سبتمبر، أصدر الوزير مدني عباس مدني قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية على أن ترفع اللجنة تقريرها بعد أسبوع، ينتهي اليوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر

تفاصيل في الصفحة الزراعية، وفي السياق انتقد أحد الخبراء الزراعيين – فضل حجب اسمه – عدم اختيار ممثل لإدارة الحجر الزراعي بلجنة التحقيق، وكشف الخبير لـ(التيار) أمس أن الشحنة ضمت أكثر من (أربعين) حاوية، وشدد على إن إدارة الحجر الزراعي هي الجهة المناط بها إكمال إجراءات الصادر.

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