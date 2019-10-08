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الأرصاد: أمطار متوقّعة خلال ساعات المساء

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان أنّ ولايات البحر الأحمر، الجزيرة، شمال كردفان ستشهد أمطارًا خفيفة خلال الساعات المقبلة.

وألمحت في الوقت ذاته أنّ الأمطار ستكون متوسّطة في ولاية كلٍ من القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، دارفور الكبرى.

وتوقّعت الهيئة بحسب موقعها الرسمي أنّ تبدأ الأمطار في الهطول منذ اليوم”الثلاثاء” وخلال الـ”24″ ساعة المقبلة.

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وكشفت عن هطولٍ أمطار اليوم”الثلاثاء” بكلٍ من الخرطوم، شندي،القضارف، الفاشر، سنار، كوستي، نيالا.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفاصل المداري سيقع شمال كسلا، كريمة جنوب دنقلا، وشمال الفاشر والجنينة، متوقعةً محافظته على موقعه خلال الساعات القادمة.

 

 

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