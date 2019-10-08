الهلال: لا اتجاه لإقالة صلاح وهيثم مصطفى

الخرطوم: باج نيوز

قال القيادي بنادي الهلال سيف الدين أبو كلابيش في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّه لا يوجد أيّ اتجاهٍ لإقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة صلاح أحمد آدم وهيثم مصطفى، مؤكّدًا استمرارهما في العمل بالفريق.

وأعلن أبو كلابيش عن أنّ مجلسه منح الطاقم الفني الثقة الكبيرة من أجل المضي نحو الأهداف المرسومة.

ويواجه الجهاز الفني للهلال انتقاداتٍ مؤخرًا على خلفية تعرّض الفريق إلى خسارتين أمام هلال كادوقلي والأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز.

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وأضاف أبو كلابيش” ثقتنا كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، ونعتقد أنّ الفريق سيتجاوز الأزمة الحالية في مقبل المباريات، وسيعود إلى سكّة الانتصارات من جولة الغد أمام الأهلي عطبرة”

وأعلن أبو كلابيش عن أنّ تركيزهم في المرحلة القادمة سيكون منصبًا على دوري أبطال أفريقيا.

وأردف” علينا الاستفادة من دروس مباريات الدوري الممتاز، حتى ندخل مواجهات البطولة الأفريقية ونحن في كامل الجاهزية”.

ويترقّب نادي الهلال غدًا”الأربعاء” قرعة دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية والتي ستجرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

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