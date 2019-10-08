قوى الحرية والتغيير تبدي موافقة على تجديد حالة الطوارئ

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، موافقتها رسميا على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، لحماية الثورة من الجهات المعادية التي تخطط لإجهاض الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوى التغيير، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن العلاقات مع المملكة العربية والسعودية والإمارات مهمة، ونعمل على تعميقها.

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وأضاف أن قوى الحرية بصدد تعيين ولاة مدنيين مكلفين للولايات خلال الشهر الجاري.

وكشف عن تشكيل قوى التغيير لجنة قانونية لتلقي الشكاوى تميهدا لتدوين بلاغات جنائية في مواجهة رموز النظام السابق.