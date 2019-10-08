مواصفات وأسعار أحدث اصدرات سونى Xperia 8

أعلنت شركة سوني اليابانية Sony عن أحدث هواتفها الذكية Xperia 8 بمواصفات متوسطة وكاميرا مزدوجة في الخلف وبأربعة ألوان مميزة. يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6 إنش بدقة 1080x2520 بيكسل، مع وجود إطار في أعلى الشاشة يحتوي على عدسة الكاميرا الأمامية. هاتف Xperia 8 مغطى بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6 وتعتبر من أفضل أنواع الزجاج للهواتف الذكية. الهاتف يأتي بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيسكل، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل. Advertisements يعمل هاتف Xperia 8 بمعالج من كوالكوم Snapdragon 630 ويدعم الذاكر العشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 64 جيجابايت. بالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 2760 ميللي أمبير ولا تدعم تقنية الشحن السريع، لكن الجهاز يدعم تقنية NFC والتي تقوم بنقل البيانات بسرعة كبيرة من خلال تمرير الهاتف الذكي فوق جهاز محدد. سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان؛ الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق قريبًا بسعر 500 دولار أمريكي.

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