رائدا فضاء من "ناسا" ينهيان سيرا استمر 7 ساعات

واختتمت رائدة الفضاء كريستينا كوك وزميلها أندرو مورغان سيرهما الفضائي عند الساعة 2:40 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث استمر حوالي سبع ساعات ودقيقة واحدة، طبقا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
وقاما بتثبيت بطاريات ليثيوم أيون جديدة من شأنها تحديث أنظمة الطاقة في المحطة. ويجري تحديث بطاريات النيكل-الهيدروجين الموجودة حاليا ببطاريات الليثيوم أيون الأكثر قوة التي تم نقلها إلى المحطة على متن مركبة النقل اليابانية "أتش-2"، التي وصلت في 28 سبتمبر، وفقا لناسا.
ويخطط رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تسع عمليات سير فضائي معقدة أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة، وهو رقم قياسي منذ اكتمال تجميع المحطة الفضائية في عام 2011، بحسب ناسا.
وقد أجرى أعضاء طاقم المحطة الفضائية 219 عملية سير في الفضاء لدعم تجميع وصيانة المختبر المداري، حيث أمضوا ما مجموعه 57 يوما و6 ساعات و27 دقيقة يعملون خارج المحطة.
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