مواصفات وأسعار هواتف بيكسل 4

وذكر المصدر أن هاتف بيكسل 4 سيبدأ سعره بـ788 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 901 دولار أمريكي للنسخة الأرقى، أما هاتف بيكسل 4 XL فيبدأ سعره من 901 دولار أمريكي ويصل إلى 1048 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأرقى.
وبحسب التسريبات الأخيرة فإن هواتف بيكسل ستأتي بذاكرة تخزينية سعتها 64 جيجابايت و128 جيجابايت وقد تتيح للمستخدمين إضافة مساحة ذاكرة من بطاقة خارجية.
يذكر أن هاتف بيكسل 4 سيأتي بشاشة حجمها 5.7 إنش من نوع OLED وهاتف بيكسل 4 XL بشاشة حجمها 6.3 إنش من نوع OLED.
ومن المتوقع أن يعمل الهاتفان بمعالج من كوالكوم Snpadragon 855 وتدعم الشحن السريع بقوة 18W.
جدير بالذكر أن شركة جوجل تستعد للكشف عن هاتفي بيكسل 4 وبيكسل 4 XL بتاريخ 15 أكتوبر الجاري في مؤتمر ضخم بمدينة نيويورك.
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