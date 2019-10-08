تايلاند تعتقل ناشطا بسبب منشور على "فيس بوك"

ووافقت محكمة تايلاندية اليوم، على طلب للشرطة باعتقال الناشط كارن بونجبرافابان، البالغ من العمر 25 عاما، والمتهم بانتهاك قوانين جرائم الكمبيوتر، من خلال "إدخال معلومات تؤثر على الأمن القومي"، وهو الامر الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة خمسة أعوام، ودفع غرامة تصل قيمتها إلى 100 ألف بات (3280 دولارا).
وقال وينيات تشاتمونتري، محامي كارن، إنه يعمل حاليا من أجل طلب الإفراج عن موكله بكفالة، من ناحية أخرى، أوضح بوتيبونج بوناكانتا، المسؤول في وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، للصحفيين، إن كارن لديه تاريخ في نشر الرسائل المثيرة للخلاف على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي "تؤثر على المجتمع بأسره".
ويشار إلى أن النظام الملكي في تايلاند يحظى بالحماية بواسطة أغلظ قوانين العيب في الذات الملكية في العالم، والتي يتم بموجبها معاقبة منتقدي الذات الملكية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وقال المحامي وينيات إن منشور الفيسبوك الذي تم توجيه الاتهام لكارن بسببه، لم يشر إلى العائلة الملكية في تايلاند.
وأوضح وينيات أن كارن "ذكر التاريخ في روسيا وألمانيا وفرنسا... إنه لم يشر إلى الملكية أو أي من أفراد العائلة الملكية."
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