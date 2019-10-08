علماء صينيون يكتشفون أحافير نادرة من العصر الكامبري

اكتشف علماء صينيون أحافير سيدنييا مفصلية ترجع إلى العصر الكامبري وفي حالة جيدة من الحفظ، في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يكتشف فيها هذا النوع خارج لورنشيا.

وبصفتها نوعا نموذجيا للكائنات التي تعيش في منطقة بورغيس شيل بكندا، فقد تم تحديد أحافير سيدنييا في كندا فقط منذ الإبلاغ عن اكتشافها في عام 1911. لكن الاكتشاف الجديد يشير إلى توزيع هذا النوع بشكل أوسع.

كما يشير أيضًا إلى أن مناطق شمالي الصين تضم مجموعة أخرى من الحفريات المحفوظة بشكل استثنائي، الأمر الذي سيساعد الباحثين على معرفة المزيد عن الانفجار الكامبري وتطور الحياة الأولى، وفقًا لفريق البحث من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات، والأكاديمية الصينية للعلوم.