ظهور حوت أحدب فى نهر التيمز قرب لندن

شوهد حوت أحدب بلون رمادي مائل إلى الزرقة وبطول خمسة أمتار على الأقل في نهر التيمز إلى الشرق من لندن بعد عام تقريبا على ظهور حوت أبيض في العاصمة البريطانية للمرة الأولى.
وقال متحدث باسم هيئة ميناء لندن التي تشرف على النهر "متأكدون بنسبة 99.9% من أنه حوت أحدب. شوهد مرات عديدة".
وكان حوت أبيض أُطلق عليه اسم "بيني" أمضى نحو ثلاثة أشهر في نهر التيمز العام الماضي.
لكن المتحدث أكد أنه من المحتمل أن يصل وزن الحوت الأحدب إلى 40 طنا وطوله إلى 18 مترا.
ويهاجر الحوت الأحدب قاطعا آلاف الأميال سنويا بين مناطق التغذية الغنية عند القطب الشمالي ومناطق التكاثر في المياه المدارية.
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