أمريكي وسويسريان يفوزون بنوبل في الفيزياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء فوز الكندي الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون.



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