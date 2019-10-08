ارتفاع عدد القتلى من الفيلة غرقا في شلال بتايلاند إلى 11

قال مسؤولون،اليوم الثلاثاء، إن الصور الجوية أظهرت أن 11 فيلا غرقوا عقب السقوط في شلال بتايلاند، فيما يعد ارتفاعا لحصيلة القتلى من الأفيال التي قدرت في السابق بـ 6 فيلة.

وكان مسؤولو متنزه وطني، صرحوا أمس الأول الأحد، أن ستة أفيال سقطوا في شلال "هايو ناروك" في شمال شرق تايلاند، وغرقت، في حين نجا فيلان بعد أن حاولا إنقاذ فيل صغير ولكن لم ينجو.

وقال تونابونج سيرشانا، حاكم إقليم نكون نايوك للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن المسؤولين اكتشفوا جثث خمسة فيلة آخرين في الشلال بعد تحليل صور تم التقاطها مساء أمس الاثنين.

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وأضاف" هذا تحليل لصور جوية التقطتها طائرة مسيرة" موضحا" لا نستطيع التأكد من الأمر بأنفسنا لأن مستويات المياه مرتفعة مع وجود تيارات قوية".

وكان مسؤولو المتنزه، قد عثروا في بادئ الأمر على فيل 3 أعوام، غارق في مياه الشلال، بعد أن سمعوا صرخات الفيلة في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

وكان فيلان آخران يراقبان الفيل الصغير من جرف.ولم ينج الفيل الصغير وعثر مسؤولون على خمسة فيلة أخرى غارقة على المستوى الأول من الشلال الكبير المكون من ثلاثة مستويات، حيث تم إغلاقه بشكل مؤقت أمام الزائرين.