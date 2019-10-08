شركات التجزئة البريطانية تسجل أسوأ مبيعات لشهر سبتمبر

أظهر مسح اليوم أن شركات التجزئة البريطانية سجلت أسوأ مبيعات لشهر سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات في منتصف التسعينات هذا العام مما يعزز دلائل على بدء تأثر الاقتصاد الاستهلاكي سلبا قبيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال كونسورتيوم التجزئة البريطاني إن قيمة مبيعات التجزئة انخفضت 1.3 %في عام حتى سبتمبر، كما تراجع متوسط النمو على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 0.2 % وهو الأقل في السجلات.
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