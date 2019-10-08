ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم بفضل مكاسب أسهم إيرباص

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم بفضل مكاسب أسهم إيرباص وبيانات تظهر نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا بينما يسود الحذر قبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش وصعدت معظم البورصات الإقليمية.

وأعطت بيانات أغسطس من ألمانيا بصيصا من الأمل بألا يكون الانكماش في أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث حادا.

وارتفع سهم إيرباص 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن طلبيات أكبر في أول تسعة أشهر من العام متقدمة على منافستها بوينج الأمريكية.

وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن للأسهم 6.4 بالمئة بعدما تخلت بورصة هونج كونج عن عرضها لشراء الشركة مقابل 39 مليار دولار.