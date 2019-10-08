نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 0.8%

قالت وزارة المالية البحرينية في بيان اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفقا لبيانات أولية.
جاء ذلك مدفوعا بالقطاع غير النفطي الذي نما 1.2 بالمئة عنه قبل سنة، حسبما ذكرته الوزارة.
وتفيد الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بلغ 3.2 مليار دينار (8.49 مليار دولار) في الربع الثاني.
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