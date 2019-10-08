شتيجن يحكي أفضل المباريات له مع برشلونة

تحدث الألماني تير شتيجن عن أفضل اللحظات وأصعبها خلال مبارياته مع فريق برشلونة ، والمباريات التي يحتفظ بها في ذاكرته.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية :"المباراة الأولى هي دائما مميزة للغاية، ولقد استمتعت بها كثيرا (ضد أبويل في دوري أبطال أوروبا)، لم أشعر بالتوتر في أوقات سابقة، ولكن في ذلك اليوم توترت، لأني أردت أن أقوم بعمل جيد، وأقنع الجماهير".

وأضاف :"من المباريات التي أحتفظ بها في ذاكرتي، والأفضل تقريبا هي نهائي دوري الأبطال في برلين، وأيضا النهائيات الأخرى التي منحتنا الألقاب، في النهاية هذه هي أكثر اللحظات الخاصة التي يمكنك العيش فيها كلاعب".

وتابع :"التصدي الحاسم في الأوقات المهمة، هو الشعور الذي تبحث عنه، لأنك كحارس مرمى تعيش لهذه اللحظات، إذا كان بإمكاني تقديم أفضل إصدار وحماية مرمى الفريق في وقت ما، فسيكون ذلك أفضل للجميع".

وواصل :"أنا محظوظ للحديث كل يوم مع دي لا فوينتي (مدرب حراس مرمى البارسا)، وأن أراه في كل مباراة تقريبا، نحن نبحث عن المواقف اللازمة لتحسين أنفسنا، وننظر في ما يتعين علينا تصحيحه".

وزاد :"بعد كل مباراة أدرك تماما الأخطاء التي قمت بها، نحن بشر، ويمكننا دائما أن نخطئ، لذلك أن أتعامل معها بشكل إيجابي، ومنفتح جدا على النقد الذاتي، لأنني أريد أن أتحسن، لا أحد يريد أن يفشل، لكن هذا النوع من الخبرة مفيد للمستقبل".

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وأشار :"كحارس مرمى لفريق البارسا، فإن الروندو في التدريبات والمباريات التدريبية مهمة جدا، في هذه التدريبات أحاول التحسين، وهنا في البارسا من السهل القيام بذلك، نظرا لوجود العديد من اللاعبين الجيدين، هذا يجبرك على التكيف نعم أو نعم".

وأوضح :"أحد أخطر اللاعبين في الدوري الإسباني هو أدوريز مهاجم بيلباو، لأنه أكثر من هز شباكي، أنا سعيد لأن هذا آخر موسم له في مسيرته، لأنني لم أعد مضطرا إلى مواجهته بعد الآن (يضحك)، لدي فرصة أخيرة في الدوري (الإياب في كامب نو) للتصدي له، وآمل أن لا يسجل في شباكي المزيد من الأهداف".

وأردف :"لقد تغيرت خاصة في الخبرة المكتسبة، على الرغم من أنني قمت أيضا بتحسين كبير في جوانب اللعبة، أنا مسرور جدا لأنني وصلت إلى هذا الرقم، 200 مباراة بقميص البارسا، وهذا استثنائي، خلال هذا الوقت، بالإضافة إلى ذلك، لقد تغيرت كشخص، كل ما قمت به جعلني أنمو، وهذا يجعلني سعيدا".

وأتم :"أحب اكتشاف مدينة برشلونة، الناس يعاملونني جيدا، وأحترمهم كثيرا، نود العثور على أماكن مميزة في المدينة، والعودة إليه، أحب البحث عن الأماكن الصغيرة في المدينة، بشكل عام أحاول الاستمتاع بكل شيء في برشلونة، والراحة في كاتالونيا".